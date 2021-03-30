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Marcelo Guedes'ten 2 yıllık yeni imza

Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Marcelo Guedesten 2 yıllık yeni imza
Marcelo, imza töreninin ardından kendisi için hazırlanan özel formayla poz verdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

  • 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

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