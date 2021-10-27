Spor Marek Hamsik Şampiyonluğa gidiyoruz
FUTBOL FUTBOL

Marek Hamsik: Şampiyonluğa gidiyoruz

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, “İlk sırada olmanın tadını çıkarıyoruz ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek. Büyük bir takımda şampiyonluk mücadelesi vermek beni çok mutlu ediyor. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım” dedi.

Abone Ol Google News
Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Marek Hamsik: Şampiyonluğa gidiyoruz
Marek Hamsik bu sezon Süper Lig'de 9 maçta, 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik, şampiyonluğa oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Henüz yolun başında olduklarını ancak bu ivmelerini devam ettirmeleri halinde mutlu sona ulaşacaklarına inandığını dile getiren Marek Hamsik, “Üst seviyelerde oynamak için Trabzonspor’a geldim. Büyük bir takımdayım, şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Sadece 10 maç tamamlandı, lig tamamlanmadı. Ligin tamamında namağlup gitmek mümkün değil. Takım kötü gittiğinde de taraftarımızdan destek bekliyoruz. İlk sıradayız. İlk sırada olmanın tadını çıkarıyoruz ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek” dedi.

  • "Uğurcan harika bir kaptan"
  • Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Slovak futbolcu, “Uğurcan, harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Takım arkadaşlarınız sizden güzel sözlerle bahsettiğinizde mutlu olursunuz. ‘Böyle oynarsan milli takıma gidersin’ demiştim Berat’a. Milli Takım’a seçildi. Abdülkadir Ömür, Türkiye’nin en büyük yeteneklerinden. Son maçta bize çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Hamsik, eski takımı Napoli’nin de şampiyon olmasını istediğini söyledi.
55 ülkeye ihraç ediliyor

55 ülkeye ihraç ediliyor

'Beyaz altın' olarak tabir ediliyor, talep yağıyor.
İranda benzin krizi

İran'da benzin krizi

Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu.
Hürkuşun izinde: Bursada üretildi, yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

​CHP, HDP'den gelen şantajlara boyun eğerek Meclis'te oylanan tezkerelere hayır oyu verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.