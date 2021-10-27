Marek Hamsik: Şampiyonluğa gidiyoruz

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik, şampiyonluğa oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Henüz yolun başında olduklarını ancak bu ivmelerini devam ettirmeleri halinde mutlu sona ulaşacaklarına inandığını dile getiren Marek Hamsik, “Üst seviyelerde oynamak için Trabzonspor’a geldim. Büyük bir takımdayım, şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Sadece 10 maç tamamlandı, lig tamamlanmadı. Ligin tamamında namağlup gitmek mümkün değil. Takım kötü gittiğinde de taraftarımızdan destek bekliyoruz. İlk sıradayız. İlk sırada olmanın tadını çıkarıyoruz ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek” dedi.

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"Uğurcan harika bir kaptan"

Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Slovak futbolcu, “Uğurcan, harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Takım arkadaşlarınız sizden güzel sözlerle bahsettiğinizde mutlu olursunuz. ‘Böyle oynarsan milli takıma gidersin’ demiştim Berat’a. Milli Takım’a seçildi. Abdülkadir Ömür, Türkiye’nin en büyük yeteneklerinden. Son maçta bize çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Hamsik, eski takımı Napoli’nin de şampiyon olmasını istediğini söyledi.