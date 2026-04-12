Marie-Louise Eta tarihe geçti! Erkek takımını çalıştıran ilk kadın teknik direktör oldu

Marie-Louise Eta tarihe geçti! Erkek takımını çalıştıran ilk kadın teknik direktör oldu

Tuğçe Erginkoç
09:5112/04/2026, Pazar
G: 12/04/2026, Pazar
Marie-Louise Eta'nın performansı merak ediliyor.
Marie-Louise Eta'nın performansı merak ediliyor.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırmasının ardından takımı Marie-Louise Eta’ya emanet etti. Bu hamleyle Eta, dünyanın en köklü liglerinden biri olan Bundesliga’da "ilk kadın teknik direktör" ünvanını alarak tarihe geçti.

Almanya Bundesliga’da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, radikal bir kararla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Steffen Baumgart’ın görevine son veren başkent ekibi, takımı ligin geri kalanında hedefe ulaştırması için Marie-Louise Eta’yı göreve getirdi.

Daha önce Union Berlin’in teknik heyetinde yardımcı antrenör olarak görev yapan ve Bundesliga yedek kulübesinde yer alan ilk kadın antrenör olarak tarihe geçen 34 yaşındaki Eta, artık kararları veren en yetkili isim olacak.

Union Berlin Sportif Direktörü Horst Heldt, bu kararın sadece sembolik değil, tamamen liyakata dayalı olduğunu vurguladı. Takımın içinde bulunduğu darboğazdan çıkması için Eta’nın oyuncu grubu üzerindeki etkisine ve modern futbol anlayışına güvendiklerini belirten Heldt, "Ligde kalmak için taze bir bakış açısına ve cesur adımlara ihtiyacımız vardı. Marie-Louise, bu iş için en doğru isim" açıklamasında bulundu.



