Marie-Louise Eta tarihe geçti! Erkek takımını çalıştıran ilk kadın teknik direktör oldu

Daha önce Union Berlin’in teknik heyetinde yardımcı antrenör olarak görev yapan ve Bundesliga yedek kulübesinde yer alan ilk kadın antrenör olarak tarihe geçen 34 yaşındaki Eta, artık kararları veren en yetkili isim olacak.

Union Berlin Sportif Direktörü Horst Heldt, bu kararın sadece sembolik değil, tamamen liyakata dayalı olduğunu vurguladı. Takımın içinde bulunduğu darboğazdan çıkması için Eta’nın oyuncu grubu üzerindeki etkisine ve modern futbol anlayışına güvendiklerini belirten Heldt, "Ligde kalmak için taze bir bakış açısına ve cesur adımlara ihtiyacımız vardı. Marie-Louise, bu iş için en doğru isim" açıklamasında bulundu.