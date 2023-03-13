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Spor

ÖZET | Marsilya-Strasbourg: 2-2

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarına 2-0 önde giren Marsilya, 88 ve 89. dakikalarda yediği gollerle, sahadan beraberlikle ayrıldı. Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder de karşılaşmada süre aldı. Marsilya-Strasbourg maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

09:35 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Marsilyalı futbolcuların, son dakikalarda gelen gollerden sonra yaşadıkları üzüntü

Marsilyalı futbolcuların, son dakikalarda gelen gollerden sonra yaşadıkları üzüntü

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya sahasında Strasbourg'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Olimpik Marsilya, ev sahipliği yaptığı 27. haftanın kapanış maçında, 29. dakikada Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.


Marsilya-Strasbourg maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçın 49. dakikasında, Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Alexis Sanchez'in 76. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.


Beraberlik golleri son dakikada geldi

Strasbourg, Jean-Eudes Aholou'nun 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamında oyunda kaldı.


Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Olimpik Marsilya'nın, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.


Marsilya-Strasbourg maçının özetini izle



#Marsilya
#Strasbourg
#Ligue 1
26 dakika önce
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ÖZET | Marsilya-Strasbourg: 2-2
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