Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya sahasında Strasbourg'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Olimpik Marsilya, ev sahipliği yaptığı 27. haftanın kapanış maçında, 29. dakikada Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Strasbourg, Jean-Eudes Aholou'nun 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamında oyunda kaldı.