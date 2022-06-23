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Martin Rodriguez MLS'e gitti

Altay’ın Şilili sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez, sözleşmesinde bulunan 300 bin dolara serbest kalır maddesini kullanarak MLS takımlarından DC United’a transfer oldu.

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Haber Merkezi İHA
Martin Rodriguez MLSe gitti
Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 3 gol attı.

Süper Lig’de küme düşen Altay’da başta yabancı futbolcular olmak üzere birçok isim ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Martin Rodriguez’in alacaklarının 135 bin euroluk kısmını ödeyerek başarılı futbolcuyu takımda tutmayı başaran Altay, Şilili futbolcunun satışından gelir elde etmeyi hedefliyordu. Beklenen gelişme bugün itibarıyla resmi olarak gerçekleşti.

300 bin dolarlık gelirin bir kısmı kasaya girdi

ABD Major League Soccer takımlarından DC United, Martin Rodriguez’in 300 bin dolar ödenmesi halinde serbest kalır maddesini kullanarak Şilili futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transferden elde edilen 300 bin doların 150 bin euroluk kısmıyla Rodriguez ve menajerinin alacaklarını ödeyen Altay, kalan gelirin kalan kısmını da kasasına koydu.

Rodriguez’in transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, başarılı sol kanat oyuncusuna verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

  • Geçtiğimiz sezon başında Şili’nin Colo Colo takımından transfer edilen Martin Rodriguez, 29’u Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere Altay formasıyla çıktığı 31 maça 2 bin 291 dakika süre almıştı. Rodriguez, söz konusu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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