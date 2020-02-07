Mauricio Isla'dan transfer itirafı

Fenerbahçe'nin 2017 yılında İtalyan kulübü Cagliari'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Şilili sağ bek Mauricio Isla, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan transfer teklifi aldığını söyledi. Şili basınından CDF kanalına konuşan 31 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki sözleşmesini bitirmek istediğini ifade etti.

Riquelme'nin kendisini aradığını söyleyen Isla, "Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim. Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim. Benim için ayrılmak zordu ve dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında ayrılmak istemedim. Sözleşmemi tamamlamak istedim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye odaklandığını ve şampiyon olmak istediklerini söyleyen Isla, "Bundan sonra Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız. Riquelme, benim hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum" dedi.



