Mavis Owusu ABB FOMGET'te

Mavis Owusu, Al Hilal formasıyla geçirdiği iki sezonda 17 gol kaydetmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu kadrosuna kattı.
ABB FOMGET, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mavis Owusu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Gana Milli Takımı'nın da formasını giyen Mavis Owusu, kariyerinde Ampem Darkoa FC, Al Hilal ve Wuhan Jiangda FC kulüplerinde top koşturdu.
#Kadın Futbol Ligi
#Mavis Owusu
#ABB FOMGET