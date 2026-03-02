Mavis Owusu ABB FOMGET'te

🔴🔵 HOŞ GELDİN MAVIS OWUSU 🔴🔵



Kulübümüz, Ganalı futbolcu Mavis Owusu ile anlaşmaya varmıştır.



Owusu, 2023 yaz transfer dönemine kadar Ampem Darkoa FC forması giymiş ve bu süreçte çeşitli şampiyonluklar yaşamıştır.



2023 yazında Al Hilal’e transfer olan oyuncu, burada… pic.twitter.com/GDXeFVNsWv