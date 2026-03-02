Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mavis Owusu ABB FOMGET'te

Mavis Owusu ABB FOMGET'te

13:022/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mavis Owusu, Al Hilal formasıyla geçirdiği iki sezonda 17 gol kaydetmişti.
Mavis Owusu, Al Hilal formasıyla geçirdiği iki sezonda 17 gol kaydetmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu kadrosuna kattı.

ABB FOMGET, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu transfer etti.


Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mavis Owusu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.


Gana Milli Takımı'nın da formasını giyen Mavis Owusu, kariyerinde Ampem Darkoa FC, Al Hilal ve Wuhan Jiangda FC kulüplerinde top koşturdu.






#Kadın Futbol Ligi
#Mavis Owusu
#ABB FOMGET
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?