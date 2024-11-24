Max Verstappen üst üste 4. kez dünya şampiyonu

Şampiyonluk için yarışı pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi Büyük Britanyalı Lando Norris'in (McLaren) önünde bitirmesi gereken Verstappen ise bitiş çizgisine Russell'ın 16.582 saniye gerisinde 5. sırada ulaştı. Hollandalı sürücü, Norris'in 6. sırada kaldığı Las Vegas Grand Prix'sinin ardından rakibiyle arasındaki farkı 63 puana çıkardı ve sezonun bitimine iki etap kala kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etti. Verstappen, Formula 1'de 4'er şampiyonluğa sahip Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'i yakaladı.