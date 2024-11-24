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Max Verstappen üst üste 4. kez dünya şampiyonu

Max Verstappen üst üste 4. kez dünya şampiyonu

Haber Merkezi
10:3224/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Max Verstappen
Max Verstappen

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini Norris'in önünde tamamlayarak Formula 1 sezonunun bitimine 2 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı. "Pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell, 1 saat 22 dakika 05.969 saniyelik süresiyle sezonun ikinci etap galibiyetini aldı. Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşının 7.313 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz, liderin 11.906 saniye arkasında üçüncü oldu.


Şampiyonluk için yarışı pilotlar klasmanındaki en yakın rakibi Büyük Britanyalı Lando Norris'in (McLaren) önünde bitirmesi gereken Verstappen ise bitiş çizgisine Russell'ın 16.582 saniye gerisinde 5. sırada ulaştı. Hollandalı sürücü, Norris'in 6. sırada kaldığı Las Vegas Grand Prix'sinin ardından rakibiyle arasındaki farkı 63 puana çıkardı ve sezonun bitimine iki etap kala kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etti. Verstappen, Formula 1'de 4'er şampiyonluğa sahip Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'i yakaladı.


Sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'si, 1 Aralık'ta düzenlenecek.


Tarihte arka arkaya dört veya daha fazla şampiyonluk kazanan yalnızca dört isim bulunuyor:

Michael Schumacher: Beş kez (2000-2004)

Juan Manuel Fangio: Dört kez (1954-1957)

Sebastian Vettel: Dört kez (2010-2013)

Lewis Hamilton: Dört kez (2017-2020)


Verstappen ayrıca kariyerinde dört şampiyonluk elde eden beşinci F1 pilotu olarak tarihe geçti.




Daha önce bu başarıya ulaşan isimler ve toplam şampiyonluk sayıları:

Michael Schumacher: 7

Lewis Hamilton: 7

Juan Manuel Fangio: 5

Alain Prost: 4

Sebastian Vettel: 4


#Formula 1
#F1
#Max Verstappen

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