Mbappe için Barcelona iddiası

Dünya Kupası'nda performanslarıyla öne çıkan isimler için transfer söylentileri artıyor. Bellingham Real Madrid, Enzo Liverpool söylentilerinin ardından Kylian Mbappe için de bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'ya gider mi?

Paris Saint Germain'de Messi'den dolayı mutsuzluğunu her fırsatta ifade eden Mbappe'nin, son çıkan Messi'nin sözleşme uzatma haberleri ve Nasser El-Khelaifi'nin yeşil ışık yakması sonrası ayrılmayı düşündüğü söyleniyor.

Dünya Kupası finalinden sonra Kylian Mbappe'nin paylaşımı.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/i1Adhf0Pxy — SPOR (@yenisafakspor) December 19, 2022

Diğer taraftan Barcelona'nın ekonomik sorunlarına rağmen, Fransız yıldızı kadrosuna katma konusunda bir isteği ve buna göre bir planlama yaptığı iddia ediliyor.

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24 yaşındaki forvet, Katar'daki Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybettikten sonra takım arkadaşı Messi'ye karşı aldığı bu yenilgi, Barça'nın stratejisinde belirleyici olabilir.

Real ihtimali çok zayıf

Şimdiye kadar Fransız forvetin tercih ettiği hedef Real Madrid gibi gözükse de Barça'nın önü orada da açıldı. Paris ile sözleşme imzalaması ve Mbappe'nin Başkan Perez tarafından reddedilmesi iki taraf arasında ipleri kopardı. Bu durumun Katalan kulübüne pazarlıkta yarayabileceği düşünülüyor.

Mbappe'nin berberinden final pozu... pic.twitter.com/XnTFieTCXF — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

Diğer taraftan Mbappe'nin, Real'e gitmesi halinde Benzema ile de aynı soyunma odasında yer almak istememesi de Barcelona için olası bir kapışmada haneye artı puan olarak geçiyor.

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Didier Deschamps ve Mbappe, kaybettikleri Dünya Kupası finalinin devre arasında takıma karşı sert konuşmalar yapıyor. pic.twitter.com/wfmeb7SGgx — SPOR (@yenisafakspor) December 21, 2022

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