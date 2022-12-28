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Mbappe için Barcelona iddiası

Dünya Kupası'nın ardından turnuvaya damga vuran isimler için transfer söylentileri artmaya başladı. Messi geldikten sonra Paris'teki huzursuzluk haberleriyle de öne çıkan Kylian Mbappe için İspanya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe Barcelonaya mı transfer olacak?
Kylian Mbappe bu sezon Paris ekibinde çıktığı 20 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda performanslarıyla öne çıkan isimler için transfer söylentileri artıyor. Bellingham Real Madrid, Enzo Liverpool söylentilerinin ardından Kylian Mbappe için de bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'ya gider mi?

Paris Saint Germain'de Messi'den dolayı mutsuzluğunu her fırsatta ifade eden Mbappe'nin, son çıkan Messi'nin sözleşme uzatma haberleri ve Nasser El-Khelaifi'nin yeşil ışık yakması sonrası ayrılmayı düşündüğü söyleniyor.

Diğer taraftan Barcelona'nın ekonomik sorunlarına rağmen, Fransız yıldızı kadrosuna katma konusunda bir isteği ve buna göre bir planlama yaptığı iddia ediliyor.

24 yaşındaki forvet, Katar'daki Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybettikten sonra takım arkadaşı Messi'ye karşı aldığı bu yenilgi, Barça'nın stratejisinde belirleyici olabilir.

Real ihtimali çok zayıf

Şimdiye kadar Fransız forvetin tercih ettiği hedef Real Madrid gibi gözükse de Barça'nın önü orada da açıldı. Paris ile sözleşme imzalaması ve Mbappe'nin Başkan Perez tarafından reddedilmesi iki taraf arasında ipleri kopardı. Bu durumun Katalan kulübüne pazarlıkta yarayabileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan Mbappe'nin, Real'e gitmesi halinde Benzema ile de aynı soyunma odasında yer almak istememesi de Barcelona için olası bir kapışmada haneye artı puan olarak geçiyor.

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