Mehmet Büyükekşi açıkladı: Bugün kulüplere tebliğ edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu ve Belçika merkezli yetenek geliştirme ve oyuncu potansiyeli optize etme üzerine uzmanlaşmış Double Pass arasında; Türk futbolunda oyuncu gelişimi, sağlıklı ve sürdürülebilir "Akademi Modeli" oluşturulabilmesi adına hayata geçirilecek projenin imza töreni gerçekleştirildi.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreninde konuştu. Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Önce A takıma sonra yurt dışına"





"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."





"Kulüpler zor durumda"





"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’yi geçiyor. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor."





"Akademiler TFF tarafından denetlenecek"





"Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler."





"Akademi zorunluluğu getirdik"





"Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."



































