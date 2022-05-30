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Mehmet Büyükekşi: Başkan adayı olduğumu açıklıyorum

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi: Başkan adayı olduğumu açıklıyorum
Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için ilk aday belli oldu. Daha önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanlığını da yapmış olan Mehmet Büyükeşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kulüplerin birçoğuyla görüştüğünü ve adaylık konusunda kendisine olumlu yaklaşıldığını belirten Büyükekşi, şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıktıklarını belirtti. TFF Başkanlığı için adaylığını duyuran Mehmet Büyükeşi'nin açıklamaları şu şekilde;

  • "Başkan adayı olduğumu açıklıyorum"
  • "Kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz."
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