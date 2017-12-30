Mehmet Zeki Fransız kulübünün takibinde

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in Fransa 1. Ligi takımlarından Lille tarafından izlendiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Koşukavak, Lille'in yanı sıra Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Mehmet Zeki, 1997 doğumlu ama bunları tolere edebilecek psikolojik direnci var. Kendini kaybedecek biri değil. Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu.

Lille'den görevliler geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz.

Bursaspor'a dönme ihtimali de var

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, şunları ifade etti: