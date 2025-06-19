Menemen FK’da Mazlum Demir takımdan ayrılıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda ilk olarak iç transfere odaklanırken takımın deneyimli oyuncularından Mazlum Demir’le yol ayrımına geldi. 34 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle yeni bir sözleşme imzalamayacağı ifade edilirken Şanlıurfaspor’la da prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda Mazlum Demir’in yeni sezon itibarıyla Şanlıurfaspor forması giymesi bekleniyor.