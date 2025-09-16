Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Menemen FK’nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu

Menemen FK’nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu

16:0216/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Menemen FK’nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu
Menemen FK’nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda yarın Eskişehir Anadolu’yu konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda yarın Eskişehir Anadolu ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İzmir ekibi, kupada ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Eskişehir ekibi ise 1. Tur’da Bartınspor’u eledikten sonra ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.


Mücadele öncesinde Menemen FK, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Eskişehir Anadolu ise TFF 3. Lig 4. Grup’ta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.


Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

#Menemen FK
#Eskişehir Anadolu
#Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT olmadan erken emeklilik torbada: 1999-2008 SGK girişi olanlar erken emekli edecek 7 formül sıralandı