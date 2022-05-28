Merih Demiral'ın Ronaldo anısı: "Görünce şok oldu"

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve bu sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.
Ronaldo'yla hala görüştüğünü belirten Merih, Portekizli yıldızla yaşadığı bir anısını da paylaştı.
Fanatik'e konuşan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'ta yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe altyapısında oynarken odamda onun Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabii ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun."
Merih Demiral'dan klas forvet golü!pic.twitter.com/GA3dlQUpfE
Merih Demiral'dan klas forvet golü!pic.twitter.com/GA3dlQUpfE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 5, 2021