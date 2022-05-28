Merih Demiral'ın Ronaldo anısı: "Görünce şok oldu" Milli futbolcu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı bir anıyı anlattı. Ronaldo'nun 2014 yılında bir fotoğrafını çektiğini belirten Merih, "Takım arkadaşı olduğumuzda fotoğrafı ona göstermiştim, o da şok olmuştu" dedi.

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