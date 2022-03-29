Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Merih ve Hakandan İtalyaya karşılama
FUTBOL FUTBOL

Merih ve Hakan’dan İtalya’ya karşılama

Hazırlık maçında Konya’da İtalya’yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı’nda, Serie A’da forma giyen Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya Milli Takımı oyuncularını karşıladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Merih ve Hakan’dan İtalya’ya karşılama
Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu

Konya’da oynanacak hazırlık karşılaşmasında İtalya’yı konuk edecek olan A Milli Takım’da, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta’da oynayan Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı.

Dün yapılan antrenmanın ardından milli futbolcular, stattan çıkmaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı da bu sırada stada geldi ve sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

  • İtalya Milli Takımı oyuncularının sahaya geldiği sırada iki takımın zamanlaması da birbiriyle çakışırken, Serie A’da forma giyen ay-yıldızlı isimler Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı. Birçok isimle geçmişte ve bugün aynı takımlarda forma giyen iki futbolcu, arkadaşlarıyla samimi görüntüler verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

İzmir Körfezi için alarm

İzmir Körfezi için alarm

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.
Felakete yol açabilir

'Felakete yol açabilir'

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.
Bir an önce ateşkes sağlanmalı

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar.

​'11 ayın Sultanı' 2 Nisan'da başlayacak.

Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı.

​Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.