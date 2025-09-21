Yeni Şafak
Mert Güney dünya şampiyonu

Mert Güney dünya şampiyonu

13:5321/09/2025, Pazar
IHA
Mert Güney, BAE'de bayrağımızı dalgalandırdı.
Mert Güney, BAE'de bayrağımızı dalgalandırdı.

Kayserili sporcu Mert Güney, 10-19 Eylül tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda üst gençler 51 kilogram kategorisinde çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanarak şampiyon oldu.

10-19 Eylül tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası düzenlendi. Sapace 42 Arena’da sona eren şampiyonada; Kayserili Genç Milli Sporcu Mert Güneş, genç erkekler 51 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Öte yandan, Kayserili sporcu Berra Bilgin de 45 kilogramda yarı finale kadar yükselerek dünya 3'üncüsü oldu.


Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "İbrahim Mortaş hocamızla antrenmanlarını sürdüren Mert’in başarı grafiği çok iyi seyrediyor. Tebrik ediyorum. Kayseri’den bu şampiyonada milli takımımızda antrenör Kevser Bilgin ile birlikte milli sporcularımız Mert Güney, Berra Bilgin, Ahmet Akay Dalkıran, Cemile Kartal yer alırken, yine şehrimizin uluslararası hakemi Mustafa Taşkanat da yer aldı. Kayseri’nin bütün sporcularını mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonada Türk Muaythai Milli Takımımız 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz ile toplamla 15 Madalya ile ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Başta federasyon başkanımız Hasan Yıldız olmak üzere teknik ekibimize, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.




#Birleşik Arap Emirlikleri
#Muay Thai Dünya Şampiyonası
#Mert Güney
