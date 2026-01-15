Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'ye hapis cezası

15/01/2026, Thursday
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, derbi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle mahkemelik olmuştu.
Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonrası 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırıldı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs 2024’teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Hakim, sanıkların haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.


