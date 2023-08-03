Messi yeni takımını sırtlıyor

Inter Miami, sezon başında transfer ettiği Arjantinli oyuncunun forma giydiği maçlarda kazanmaya devam ediyor.

Lig Kupası'nın son 32 turunda, 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda Orlando City'yi konuk eden ABD ekibi, 7. ve 72. dakikalarda Messi, 51. dakikada penaltıdan Josef Martinez'in golleriyle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golü, 17. dakikada Cesar Araujo'dan geldi.