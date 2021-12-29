Messi'nin PSG'ye transfer olmasını istediği Luis Suarez'i yönetim istemedi

Messi bu sezonun başında Barselona'dan PSG'ye transfer oldu

Sezon başı Barselona'dan transfer edilen dünyaca ünlü süper yıldız Messi eski takım arkadaşı Luis Suarez'in de Fransız ekibine katılmasını istedi. Ancak Messi'nin bu isteği yönetim tarafından veto edildi.

Messi'nin isteği yönetimden döndü

El Nacional'in haberine göre Diego Simeone ile arası iyi olmayan Luis Suarez yeni bir maceraya hazır olduğunu ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istediğini ifade etti. Ancak Uruguaylı golcünün Messi'nin isteğine rağmen transferi PSG yönetimi tarafından veto edildi.

Icardi yerine Luis Suarez

Öte yandan İspanyol basınındaki haberlere göre özel hayatındaki problemler nedeniyle gündemden düşmeyen Icardi'nin ara transfer döneminde kiralık verilmesi ve yerine Luis Suarez'in ismi ön plana atılmıştı.

REKLAM

SPOR Cristiano Ronaldo o kulübü arayarak transfer olmak istediğini söyledi