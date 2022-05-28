Mesut Özil sorunu kördüğüm

Mesut Özil bu sezon 26 maça çıktı ve 9 gol, 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de yönetimin yollarını ayırmak istediği Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt geçtiğimiz günlerde yönetimle bir görüşme yapmıştı. Mesut Özil’in sözleşmeye sadık kalınmasını beklediği, sözleşme bitimine kadar da Fenerbahçe’de kalmak istediğini belirten Erkut Söğüt, yolların ayrılması talebine de olumsuz cevap verdi.

Yönetim, oyuncudan kulüp bulması halinde her türlü kolaylığı kendisine göstereceklerini, bonservis bedeli talep etmeyeceklerini vurguladı. Mesut Özil ise yönetime kırgın.

Yıldız oyuncu, Arsenal kariyeri sonrası ABD’ye gidip ardından Türkiye’ye dönme düşüncesi varken Fenerbahçe’nin teklifi üzerine çocukluk hayalini gerçekleştirmek adına bunu öne çektiğini vurguluyor. Mesut Özil, sezon başı kampına katılarak yeni teknik heyete kendisini göstermek istiyor.

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Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun Türkiye’de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynamayacağını söyleyerek, ”Mesut Özil için İngiltere’de Arsenal’den başka bir kulüpte oynaması imkansızdı. Bakın, eğer bir Arsenal oyuncusuysanız, başka bir Premier Lig kulübünde oynayamazsınız. Aynı şeyin Türkiye’de de olacağını düşünüyorum, Türkiye’de de Fenerbahçe’den başka bir kulüpte oynamaz” ifadelerini kullandı.

SPOR Mesut Özil'den transfer itirafı