Spor Mesut Özilin Ali Koç rahatsızlığı
FUTBOL FUTBOL

Mesut Özil'in Ali Koç rahatsızlığı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un önceki gün yaptığı açıklamalarla hedefe koyduğu yıldız oyuncunun, kendisi hakkındaki sözlerden rahatsız olduğu öğrenildi. Mesut’un devre arası gelecek teklifleri değerlendireceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılabileceği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilin Ali Koç rahatsızlığı
Bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın kötü gidişatından bu kez yıldız futbolcu Mesut Özil’i sorumlu tutarak hedefe koydu.

Göreve geldiği ilk yılında Mehmet Topal ve Volkan Demirel’i hedef yapan başkan Koç şimdi de “Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı” şeklindeki açıklamasıyla Mesut Özil’i taraftarın önüne atarak hedef yaptı.

Tecrübeli yıldızın da başkan Ali Koç’un sözlerinden rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi.

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Haaland gibi marka haline gelmiş yıldız isimlerin futbolun dışında da uğraşları ortadayken Mesut Özil’in başkan Ali Koç’un bu sözlerinden rahatsızlığını dile getirdiği ve devre arasında Fenerbahçe’den ayrılabileceği, kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Ali Koç'tan flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması
SPOR
Ali Koç'tan flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması

"Asla kötü düşünmeyin" hadisini paylaştı

Mesut Özil dün sosyal medya adresinde yayınladığı Cuma mesajında “Birbirinizden asla nefret etmeyin; birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında asla kötü düşünmeyin; Birbirinizi asla boykot etmeyin. Daima birbirinizle kardeş kalın ey Allah’ın kulları” Hadis-i Şerifi'ni paylaştı.
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.