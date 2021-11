Mesut Özil'in Ali Koç rahatsızlığı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın kötü gidişatından bu kez yıldız futbolcu Mesut Özil’i sorumlu tutarak hedefe koydu.

Göreve geldiği ilk yılında Mehmet Topal ve Volkan Demirel’i hedef yapan başkan Koç şimdi de “Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı” şeklindeki açıklamasıyla Mesut Özil’i taraftarın önüne atarak hedef yaptı.

Tecrübeli yıldızın da başkan Ali Koç’un sözlerinden rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi.

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Haaland gibi marka haline gelmiş yıldız isimlerin futbolun dışında da uğraşları ortadayken Mesut Özil’in başkan Ali Koç’un bu sözlerinden rahatsızlığını dile getirdiği ve devre arasında Fenerbahçe’den ayrılabileceği, kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

"Asla kötü düşünmeyin" hadisini paylaştı

Mesut Özil dün sosyal medya adresinde yayınladığı Cuma mesajında “Birbirinizden asla nefret etmeyin; birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında asla kötü düşünmeyin; Birbirinizi asla boykot etmeyin. Daima birbirinizle kardeş kalın ey Allah’ın kulları” Hadis-i Şerifi'ni paylaştı.