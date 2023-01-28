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Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.
Merkez Hakem Kurulu şok bir istifa kararı ile sallandı. 2022 Temmuz'da göreve gelen Sabri Çelik'in istifa ettiği öğrenildi.
Son dönemde yaşanan hakem olayları, 2 maçın VAR kayıtlarının açıklanması sonrası baskı yapılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'ne gelerek istifa dilekçesini iletti.
İstifa sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. TFF'ten yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.
Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.
Yusuf Namoğlu - 2014, 2016
Kuddusi Müftüoğlu - 2015
Sabri Çelik - 2019, 2023
Zekeriya Alp - 2019
Serdar Tatlı - 2020
Ferhat Gündoğdu - 2021
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