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Spor

MHK Başkanı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in istifa ettiği öğrenildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:57 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Merkez Hakem Kurulu şok bir istifa kararı ile sallandı. 2022 Temmuz'da göreve gelen Sabri Çelik'in istifa ettiği öğrenildi.


Son dönemde yaşanan hakem olayları, 2 maçın VAR kayıtlarının açıklanması sonrası baskı yapılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'ne gelerek istifa dilekçesini iletti.



TFF kabul etti

İstifa sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. TFF'ten yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.


  • Yaklaşık 6 ay görevde olan Çelik, 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapmış, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.


O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu - 2014, 2016

Kuddusi Müftüoğlu - 2015

Sabri Çelik - 2019, 2023

Zekeriya Alp - 2019

Serdar Tatlı - 2020

Ferhat Gündoğdu - 2021



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#Merkez Hakem Kurulu
#Sabri Çelik
#TFF
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