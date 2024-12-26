MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı: Devrim niteliğinde karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bugün Riva'da Kulüpler Birliği ile görüştü. Yapılan toplantı sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, basın mensuplarına yeni hakemlik sistemi hakkında açıklama yaptı.





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu şöyle konuştu:

'Söz vermiştik'

"Göreve başladığımız ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantıda Kulüpler Birliği'nin bizden bir talebi olmuştu. MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık."





'Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak'

"Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor."





'3 kişi TFF’nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak'

"Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF’nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak."





'4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak'

"Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak."





'Genel taslağı ile hakemlerimiz biliyor'

"Hakemler sadece hakemlik görevlerini yapacakları için onlar için çok bir şey değişmiyor. Yine de zaman zaman onları bilgilendirdik. Genel taslağı ile hakemlerimiz biliyor."





Yabancı VAR hakemi hakkında

"Yabancı VAR konusu görüşülmedi ama o da dahil her türlü kararın Danışma Kurulu'nun yetkisinde olacağı kulüplere iletildi."



















