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MHK'den sakatlanan Halil Umut Meler hakkında açıklama

MHK'den sakatlanan Halil Umut Meler hakkında açıklama

18:1825/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Halil Umut Meler
Hakem Halil Umut Meler

Merkez Hakem Kurulu, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turunda İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sakatlık yaşayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.


MHK, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir. Mehmet Türkmen ise maçı başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Halil Umut Meler'in tedavisine, Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacaktır."






#Halil Umut Meler
#MHK
#TFF

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