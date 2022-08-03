Michal Kadlec: “Tarihimizdeki en büyük maç olacak”

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Çek ekibi Slovacko'nun takım kaptanı Michal Kadlec, Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Kadlec, yaptığı değerlendirmede, "İlk önce kura ihtimalini gördüğümde, Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini gördüğümde, bu gerçekten hoşuma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dolayısıyla Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe’nin yenmesini ve bizim de Kiev’le oynamamızı istemiştim." şeklinde konuştu.

"Elimden geleni yapacağım"

Her iki maçta Fenerbahçeli olmayacağını ve takımı Slovacko için oynayacağını anlatan Kadlec, "Elimden geleni yapacağım. İki maçta da elimizden geleni yapıp elemek istiyoruz. Zor bir maç olacağının farkındayız. Oyuncular, taraftarlar, buradaki atmosfer ve ben de bunu yaşadım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik. Çek kupasında finalde Sparta Prag’ı mağlup ederek kupada bu aşamada olmaya hak kazandık. Yarın kazanıp ya da iyi bir skor alıp ikinci maça gitmek istiyoruz." cümlelerine yer verdi.