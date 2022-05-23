Michy Batshuayi Beşiktaş'a veda etti

Chelsea'de kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Michy Batshuayi bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği Belçikalı forvet sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Michy Batshuayi yayınladığı mesajda, "Sevgili Beşiktaşlılar, elveda demenin zamanı geldi. Daha önce böyle tutkulu bir taraftar görmemiştim. Beni bu ülkeye aşık ettiniz. Burada beni çok sıcak karşıladığınız için hepinize teşekkürler. Sezonumuz çok zor, çok uzun ve sinir bozucu geçti. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk. Her şeyimi bu forma için verdim ve atmam gerektiği kadar gol atamadım. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım, beni güzel hatırlarsınız." ifadelerini kullandı.