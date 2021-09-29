Milan-Atletico Madrid maçına Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Lig'de verdiği kararlarla tartışma konusu olan Cüneyt Çakır, Milan-Atletico Madrid maçındaki yönetimiyle de tepki çekti.

La Gazetta dello Sport, Çakır'ı manşetine taşırken tecrübeli hakem için 'İtalyanlarla sorunu var' ifadeleri kullanıldı.

Başarılı teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır için değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek için yetersiz olduğunu öne sürdü.

İtalyan takımları Cüneyt Çakır yönetiminde çıktıkları 32 maçta 18 mağlubiyet aldı.

Karşılaşmada ne oldu?

Cüneyt Çakır'ın Milan-Atletico Madrid maçının son dakikasında çaldığı penaltı kararı İtalyanlardan eleştiri aldı. 1-1 devam eden mücadelenin 90+7. dakikasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Milanlı Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. Çakır bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luis Suarez takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İtalyanlar pozisyon sonrası VAR'ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

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Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli de tepki gösterdi;

''Maçın hakemi Cüneyt Çakır en iyi gecesinde değildi. Kırmızı kart kararı ağırdı, penaltı tercihi doğru değildi. Ortada kaldığı her pozisyonda karşı takım lehine karar verdi.''