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Milan Paulo Fonseca ile yollarını ayırdığını duyurdu

Milan Paulo Fonseca ile yollarını ayırdığını duyurdu

13:0030/12/2024, Pazartesi
AA
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Fonseca Milan'da 1.75 maç başı puan ortalaması elde etti.
Fonseca Milan'da 1.75 maç başı puan ortalaması elde etti.

İtalya Serie A devi Milan, Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İtalya ekibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yollar ayrıldı. Milan Kulübü, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fonseca'nın görevine son verildiğini duyurdu.


Daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımları çalıştıran Fonseca, sezon başında Milan ile anlaşmıştı. Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Milan, 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.



#Milan
#Paulo Fonseca
#İtalya

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