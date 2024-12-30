Milan Paulo Fonseca ile yollarını ayırdığını duyurdu

Daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımları çalıştıran Fonseca, sezon başında Milan ile anlaşmıştı. Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.