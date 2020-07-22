SERİE A

Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor

Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor

İtalyan ekibi Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrasında oynadığı 10 maçta mükemmel işlere imza attı. Gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlayan Hakan Çalhanoğlu, taraftarların da sevgilisi oldu.

Haber Merkezi İHA
Hakan Çalhanoğlu'nun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 14.5 milyon euro.

Hakan Çalhanoğlu'nun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 14.5 milyon euro.

Fotoğraf: IHA

İtalya’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan’da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic’in attığı 2 golün de asistini yaptı.

10 maçın 7’sinde skora katkı

26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9’u Serie A, 1 de İtalya Kupası’nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7’sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı.Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu
Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu

  • Milan, Serie A’da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun payı büyük bulunuyor.

Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)
Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.Çalhanoğlu-Ibrahimovic iş birliğiReggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.42. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen Ibrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.Mehdi Bourabia kırmızı gördü45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.Milan 9'da 7 yaptıBu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.Çalhanoğlu göz kamaştırıyorOyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.Mert Müldür 45 dakika oynadıSassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.Sassuolo-Milan maç özeti


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