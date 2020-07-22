Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Çalhanoğlu-Ibrahimovic iş birliği

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

42. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen Ibrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.

Mehdi Bourabia kırmızı gördü

45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Milan 9'da 7 yaptı

Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.

Çalhanoğlu göz kamaştırıyor

Oyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.

Mert Müldür 45 dakika oynadı

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.

Sassuolo-Milan maç özeti



