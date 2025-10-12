Milli boksörler Dünya Kupası'nda 27 madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 40 ülkeden 2 bin 727 sporcunun yarıştığı organizasyon devam ediyor. 6 branş 33 sıklette mücadele eden Türk sporcular; 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 27 madalya elde etti.