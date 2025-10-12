Yeni Şafak
Milli boksörler Dünya Kupası'nda 27 madalya kazandı

Milli boksörler Dünya Kupası'nda 27 madalya kazandı

17:0812/10/2025, Pazar
AA
Milli sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Milli sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Kick Boks Dünya Kupası'nda 6 branş 33 sıklette mücadele eden milli sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.


Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 40 ülkeden 2 bin 727 sporcunun yarıştığı organizasyon devam ediyor. 6 branş 33 sıklette mücadele eden Türk sporcular; 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 27 madalya elde etti.


Organizasyonda 50 ve 55 kilo point figho kategorisinde yarışan Beril Elçin Büyükhatipoğlu 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Kick Boks Dünya Kupası, yarın sona erecek.





