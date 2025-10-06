Milli eskrimciler Slovakya'da altın madalya kazandı

Slovakya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadın Flöre Circuit Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Samorin kentinde düzenlenen ve farklı ülkelerden 36 takımın katıldığı turnuva sona erdi.

Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Elif Ada Yıldız ve Ayşe Aksoy'dan oluşan milli takım, organizasyonun kadınlar finalinde Polonya'yı 45-38 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.