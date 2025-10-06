Yeni Şafak
Bocce Kadın Ümit Milli Takımı bronz madalya kazandı

18:056/10/2025, Pazartesi
AA
Bocce Kadın Ümit Milli Takımı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Bocce Kadın Ümit Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Bocce Kadın Ümit Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Bocce (Petank) Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.


Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alicante şehrinde düzenlenen organizasyonda yarışan Merve Deniz, Selamet Keşli ve Semra Akyol'dan oluşan milli takım, yarı final maçında Belçika ile karşılaştı.


Rakibine 13-5 yenilen milliler, genel sıralama puanı sonucu organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.






