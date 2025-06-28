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Milli güreşçiler 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı

Milli güreşçiler 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı

16:0028/06/2025, Cumartesi
AA
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Toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden milliler, takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.
Toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden milliler, takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.

Kadın milli güreşçiler, İtalya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 58 kiloda mücadele eden Begüm Sezin Dikici, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


Şampiyonada 46 kiloda Reyyan Yıldız gümüş madalya elde ederken, 33 kiloda Damla Beyan, 36 kiloda Şirin Aşkara, 58 kiloda Pınar Cemre Güngör ve 66 kiloda Esma Nur Kara ise bronz madalya kazandı.


Toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden milliler, takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.

#Türkiye Güreş Federasyonu
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