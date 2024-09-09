Milli oyuncu İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı: Antrenmanda sakatlandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, bugün saat 21.45’te Gürsel Aksel Stadyumu’nda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise evinde oynadığı Karadağ’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.





Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

İzlanda maçı öncesinde A Milli Takımımıza, Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Transfermarkt'ın haberine göre; antrenmanda sakatlanan milli oyuncu, İzlanda maçının kadrosunda yer almayacak.





UEFA'nın açıkladığı 23 kişilik maç kadrosunda Muhammed Şengezer ve Yusuf Özdemir ile birlikte dün akşam son antrenmanda sakatlanan Çağlar Söyüncü ve cezalı Barış Alper Yılmaz dahil edilmedi.





Türkiye ile İzlanda 14. kez karşı karşıya gelecek

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.





Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.



















