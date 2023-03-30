A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri D grubunda Ermenistan ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maç öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.





Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, Ermenistan maçında kadroya alınmayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Schalke'li Mehmet Can Aydın'ı oruçlu olmaları nedeniyle kadrodan çıkartmış, taktik idmanda 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun da bu nedenden ötürü yedek bıraktığı iddia edilmişti.





Kuntz maçtan sonra bu konuyla ilgili konuşarak, "Eğer kadroyu belirlerken oruçlu olmaları niteliğinde karar verdiysem bunu nerden bilebiliyorsunuz? Doğru olan, A Milli Takım'daki çoğu oyuncu oruçluydu. Oyuncularımızın oruç tutmalarını destekliyorum. Performansa dayalı olarak kadromu seçiyorum" açıklamasında bulunmuştu.





Son olarak Hırvatistan maçından sonra yine bu konuda soru sorulması üzerine Alman teknik adam "Ramazan'a saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bu yüzde yüz bir yalan" demişti.





Milli futbolcuya yemek verilmedi iddiası





TVNET'te yayınlanan 4x4 Futbol programının yorumcusu Mehmet Ayan, katıldığı bir Youtube yayınında konuyla alakalı çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.





Ayan konuyla ilgili "Ramazan'ın birinci günü, Erivan'da Abdülkadir Ömür yemek almaya gidiyor. Vermiyorlar, çünkü milli takımın yemek saati değil. Vermeyenler milli takımın disiplin organizasyonu. Diyorlar ki yemek saati 19.30, öncesinde alamazsın" ifadelerini kullandı.





Mehmet Ayan'ın 'Bu söylediğim bilgidir' diyerek anlattığı olay sosyal medyada tekrar tartışılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.











