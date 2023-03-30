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Spor

Kuntz yalanlamıştı: Milli futbolcuya yemek verilmediği iddia edildi

Euro 2024 Elemelerinde Ermenistan deplasmanına giden A milli takımımız için oruç tutan futbolcuların kadroya alınmadıkları iddiasında bulunulmuştu. Teknik Direktör Stefan Kuntz ise bu iddiaları yalanlamıştı. Konuyla alakalı yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

Abdülkadir Ömür, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri D grubunda Ermenistan ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maç öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.


Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, Ermenistan maçında kadroya alınmayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Schalke'li Mehmet Can Aydın'ı oruçlu olmaları nedeniyle kadrodan çıkartmış, taktik idmanda 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun da bu nedenden ötürü yedek bıraktığı iddia edilmişti.


Kuntz maçtan sonra bu konuyla ilgili konuşarak, "Eğer kadroyu belirlerken oruçlu olmaları niteliğinde karar verdiysem bunu nerden bilebiliyorsunuz? Doğru olan, A Milli Takım'daki çoğu oyuncu oruçluydu. Oyuncularımızın oruç tutmalarını destekliyorum. Performansa dayalı olarak kadromu seçiyorum" açıklamasında bulunmuştu.


Son olarak Hırvatistan maçından sonra yine bu konuda soru sorulması üzerine Alman teknik adam "Ramazan'a saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bu yüzde yüz bir yalan" demişti.


Milli futbolcuya yemek verilmedi iddiası

TVNET'te yayınlanan 4x4 Futbol programının yorumcusu Mehmet Ayan, katıldığı bir Youtube yayınında konuyla alakalı çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.


Ayan konuyla ilgili "Ramazan'ın birinci günü, Erivan'da Abdülkadir Ömür yemek almaya gidiyor. Vermiyorlar, çünkü milli takımın yemek saati değil. Vermeyenler milli takımın disiplin organizasyonu. Diyorlar ki yemek saati 19.30, öncesinde alamazsın" ifadelerini kullandı.


Mehmet Ayan'ın 'Bu söylediğim bilgidir' diyerek anlattığı olay sosyal medyada tekrar tartışılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.




#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Abdülkadir Ömür
#Mehmet Ayan
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