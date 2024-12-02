Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tunus'ta katıldığı turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzere 3 Aralık Salı günü Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla yurda getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.