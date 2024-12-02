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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

20:512/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
AA
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Altuğ Çelikbilek
Altuğ Çelikbilek

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in yarın ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tunus'ta katıldığı turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzere 3 Aralık Salı günü Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla yurda getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.


Altuğ Çelikbilek'in en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm desteklerin sağlandığının aktarıldığı açıklamada, "Sporcumuzun sağlık durumu Türkiye Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü tarafından yakından takip edilmekte olup sürecin her aşaması titizlikle yönetilmektedir. Milli sporcumuzun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.


#Altuğ Çelikbilek
#Tenis
#Ambulans Uçak

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