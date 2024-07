Milot Rashica'dan Filistin sözleri: Gerçekten çok zor

"Keşke hiçbir yerde savaş olmasa." diyen Beşiktaşlı futbolcu, "Çok zor bir konu. İki yaşımdayken evimizi ve her şeyimizi geride bırakıp Arnavutluk'a gitmek zorunda kalmışız. İlk etapta orada 3-4 ay kalmışız. Bu konu aile içinde her konuşulduğunda, onların nasıl hissettiğini görebiliyor, anlayabiliyorum. Hayatta kalmak için neler yaptıklarını biliyorum. Sonrasında Kosova'ya geri döndüğümüzde her şeyimiz yanıp kül olmuştu. Sıfırdan bir hayata başlamamız gerekmişti. Biz bunları yaşadığımız için oradaki insanları anlayabiliyorum. Umuyorum ki dünyada hiçbir yerde savaş olmasın ama maalesef var. Çok zor bir durum gerçekten. Bizim gördüklerimiz çok zor. Sadece sosyal medyadan görüyoruz. Gerçekte orada olmak nasıl bir his, o insanlar neler hissediyor, neler yaşıyor... Gerçekten çok zor." diye konuştu.