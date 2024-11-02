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Mine Türker ve İnci Ece Öztürk zirvede

Mine Türker ve İnci Ece Öztürk zirvede

14:472/11/2024, Cumartesi
AA
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Mine Türker & İnci Ece Öztürk
Mine Türker & İnci Ece Öztürk

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.


Kadınlar rölede final müsabakasına çıkan Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi, Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalya aldı. Mine ve İnci, galibiyet sonrası sevinç yaşadı.


Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.






#Avrupa Volo Şampiyonası
#Mine Türker
#İnci Ece Öztürk

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