Mircea Lucescu: "Bu benim son maçım olabilir"

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PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen Ahmet K'nin yakalandığını açıkladı. Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirten terörist, yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını belirtti.