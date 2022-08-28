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Mircea Lucescu: "Bu benim son maçım olabilir"

Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Dnipro'ya 3-0 kaybeden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, görevinden ayrılabileceğini ifade etti. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Fenerbahçe'yi eleyen fakat daha sonra Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Dinamo Kiev, gruplarda Fenerbahçe ile eşleşmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mircea Lucescu istifa mı etti?
​Mircea Lucescu

Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Kiev ile Dnipro-1 karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dnipro 3-0 kazandı.

Dnipro'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Eduard Sarapiy, 55. dakikada Oleksandr Oihalyonok ve 90+1. dakikada Valentin Rubchynskyi kaydetti.

Lucescu görevi bırakabilir

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, görevi bırakabileceğini söyledi. "Bugün stoper Illya Zabarnyi'nin Dinamo için son maçı mıydı?" sorusuna yanıt veren Lucescu, "Zabarnyi'nin son maçını unutun. Bu benim son maçım olabilir" ifadelerini kullandı.

  • Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile eşleşti
  • Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna’nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro’luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde Polonya’da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev’de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev’in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

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