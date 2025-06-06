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Mirza Lagumdzija Fenerbahçe'de

Mirza Lagumdzija Fenerbahçe'de

15:026/06/2025, Cuma
AA
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Mirza Lagumdzija smaçör pozisyonunda oynuyor.
Mirza Lagumdzija smaçör pozisyonunda oynuyor.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Mirza Lagumdzija'yı transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.


2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza Lagumdzija, sonrasında Halkbank forması giydi.


Fenerbahçe Medicana, geride kalan günlerde Lagumdzija kardeşlerden Adis Lagumdzija'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.






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