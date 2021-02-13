MLS ekibi Orlando City Alexandre Pato'yu kadrosuna kattı

Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı. Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.
- Transfer döneminde Alexandre Pato'nun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
🦆 𝙄𝙏'𝙎 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 🦆@Pato is a Lion. #VamosOrlando
🦆 𝙄𝙏'𝙎 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 🦆@Pato is a Lion. #VamosOrlando— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 13, 2021