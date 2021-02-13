Spor MLS ekibi Orlando City Alexandre Patoyu kadrosuna kattı
TRANSFER

MLS ekibi Orlando City Alexandre Pato'yu kadrosuna kattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.

Haber Merkezi AA
Alexandre ​Pato'nun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
Alexandre ​Pato'nun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı. Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.

  • Transfer döneminde Alexandre Pato'nun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

Abone Ol Google News
Japonya 7,3 ile sarsıldı

Japonya 7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla lider.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Erol Bulut açıkladı

Erol Bulut açıkladı

​Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yola çıkmaya hazırlar

Yola çıkmaya hazırlar

Mürettebatın tamamı Türk Büyükelçiliğine ulaştı.

Emperyalizmin maşası<br>PKK silinecek

Emperyalizmin maşası
PKK silinecek

Evlat nöbetinde 24'ncü buluşma gerçekleşiyor.
Trabzonspor<br>zirveyi sallıyor

Trabzonspor
zirveyi sallıyor

​Bordo mavililer ligde üst üste 6 maçtır kazanıyor.

Kar yağışı tahmini değişti

Kar yağışı tahmini değişti

​Meteoroloji'den günlerdir beklenen kar yağışıyla ilgili yeni açıklama.

Bizim Çocuklar karşılaştı

Bizim Çocuklar karşılaştı

​İngiltere'deki Türk oyuncuların derbisinde gülen taraf Leicester City oldu.

​Çeşme'deki hortum dehşetinin tanıkları anlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.