Monaco Galatasaray maçına hazır

16:478/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco, yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue1) temsilcisi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-beyazlı takımın La Turbie'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.


Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık, çabukluk ve top kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.


Monaco ile Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda karşı karşıya gelecek.






