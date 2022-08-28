Adana Demirspor teknik direktörü Montella, futbolcusu Balotelli'nin üzerine yürüdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda Adana temsilcinin teknik patronu Vincenzo Montella, futbolcusu Balotelli ile tartıştı. İkiliyi, görevliler ve futbolcular ayırdı. İşte Montella'nın Balotelli'nin üzerine yürüdüğü anlara ait görüntüler...

Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı.

Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncusu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı. Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı. Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.

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Montella'dan Balotelli açıklaması

Maç sonu ise basın toplantısında tartışma görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Montella, "Balotelli beklentilerimin altında kaldı. Maç sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim." cümlelerine yer verdi.