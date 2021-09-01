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Mostafa Mohamed için resmi açıklama: Onun için çok üzülüyorum

Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, Fransa'da transferin son gününde Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçmiş ve ancak imzalar atılamamıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Bordeaux başkanı Mostafa Mohamed hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed için resmi açıklama: Onun için çok üzülüyorum
Mostafa Mohamed yeni sezonda henüz gol atamadı.

Fransa'da transferin kapanmasına saatler kala Zemalek'ten gelecek onay faksını bekleyen Mostafa Mohamed büyük bir üzüntü yaşadı. Mısırlı forvetin transferinin gerçekleşmemesi Fransız kulübü Bordeaux için de büyük bir hayal kırıklığıydı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, "Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyorduk. O çok istediğimiz oyunculardan biriydi. Ancak gerçekleşmedi. Bu konuda en çok üzüldüğüm şey oyuncunun mevcut durumu" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in gerçekleşmeyen transferinden sonra nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Mısırlı forvet yeni sezona formsuz bir giriş yaparken henüz golle tanışamamıştı.

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılılara transfer olduktan sonra art arda goller atmış ve Galatasaray'ı şampiyonluk yarışı içinde tutmuştu.

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Mostafa Mohamed'in transferinde şoke eden bilgiler
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