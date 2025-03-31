MotoGP ABD Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. ayağı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışı 39 dakika 00.191 saniyelik süresiyle kazanan Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı. MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan ve ABD'deki yarış öncesinde pilotlar klasmanında sezon lideri konumunda bulunan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 9. turda düşmesine rağmen yarışa devam etse de 12. turda yarışı bıraktı.