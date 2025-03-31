Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
MotoGP ABD Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP ABD Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

09:1931/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı.
Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı ABD Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. ayağı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışı 39 dakika 00.191 saniyelik süresiyle kazanan Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı. MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan ve ABD'deki yarış öncesinde pilotlar klasmanında sezon lideri konumunda bulunan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 9. turda düşmesine rağmen yarışa devam etse de 12. turda yarışı bıraktı.


BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Bagnaia'nın 2.089 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio ise liderin 3.594 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Sezonun 4. yarışı Katar Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.


Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Alex Marquez (İspanya): 87 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 86

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 75

4. Franco Morbidelli (İtalya): 55

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 44

#MotoGP
#Francesco Bagnaia
#ABD Grand Prix

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volkan Konak öldü mü, neden öldü son dakika? Volkan Konak'ın hastalığı...