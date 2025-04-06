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MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi

16:206/04/2025, Pazar
AA
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TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda 49 sporcu, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele verdi.
TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda 49 sporcu, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele verdi.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonunun birinci ayağı sona erdi.


Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Aras Pınar birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci, Yiğit Nedim Çelik üçüncü olurken, mini kategorisinde Doruk Sırnaç birinciliği, Ali Sururi Akgün ikinciliği, Uygar Arslan Birgili ise üçüncülüğü elde etti.


Junior kategorisinde ilk 3 sıra Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, senior kategorisinde de Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi üçüncü oldu.


Master kategorisindeyse Murat Can Eğilmez birinci, Ömer Faruk Miras ikinci sırada yer aldı.


Kadınlarda junior kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç birinciliği, Ela Alagöz ikinciliği elde etti.


Senior kadınlarda Ayşe Çebi birinci, Zeynep Çukurova ikinci oldu.


Organizasyonda takımlar birinciliğini ise "Dynamic Racing Team" aldı.


Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

#MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası
#Kocaeli
#TOSFED Körfez Pisti

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