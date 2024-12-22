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Mourinho'dan açıklama geldi: 25 yıldır hiç kaçırmadım

Mourinho'dan açıklama geldi: 25 yıldır hiç kaçırmadım

15:4722/12/2024, Pazar
AA
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Jose Mourinho geçireceği operasyon hakkında açıklama yaptı.
Jose Mourinho geçireceği operasyon hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın küçük bir operasyon geçireceğini ve 27 Aralık Cuma günkü idmanda yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesinden operasyon geçirecek. Portekizli teknik adam, İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.


Sarı-lacivertli futbol takımının başında 27 Aralık Cuma günü antrenmana çıkacak deneyimli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#İngiltere

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