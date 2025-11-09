Yeni Şafak
Muhammed Furkan Özbek'ten 3 madalya

13:519/11/2025, Pazar
IHA
Muhammed Furkan Özbek, koparmada 140 kilo kaldırdı.
Muhammed Furkan Özbek, koparmada 140 kilo kaldırdı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda koparmada altın, silkmede gümüş madalya olmak üzere toplamda zirvede yer aldı ve 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Muhammed Furkan Özbek, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda 65 kiloda podyuma çıktı. Koparmada ilk hakkında 138 kiloda başarılı olamayan Özbek, son hakkında 140 kiloluk kaldırışla zirveye yerleşti.


Milli halterci, silkmede ise son hakkında 170 kiloda başarılı kaldırışa imza attı. 24 yaşındaki sporcu böylece silkmede gümüş madalya kazandı. Milli halterci, toplamda 1. sıraya yerleşerek, 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.




#İslami Dayanışma Oyunları
#Muhammed Furkan Özbek
#Riyad
